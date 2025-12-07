Direktorijum kompanija
Huron
Prosečna Venture Kapitalista ukupna kompenzacija in United States u Huron kreće se od $81.3K do $113K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Huron. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$87.1K - $103K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$81.3K$87.1K$103K$113K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Huron?

Uključeni Nazivi

Saradnik

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Venture Kapitalista poziciju u Huron in United States iznosi $113,256 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Huron za Venture Kapitalista poziciju in United States je $81,312.

Drugi resursi

