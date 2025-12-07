Direktorijum kompanija
Hurco Companies
Hurco Companies Hardverski Inženjer Plate

Prosečna Hardverski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Hurco Companies kreće se od $60.8K do $86.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Hurco Companies. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$69K - $81.8K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Hurco Companies?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u Hurco Companies in United States iznosi $86,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Hurco Companies za Hardverski Inženjer poziciju in United States je $60,750.

Drugi resursi

