Direktorijum kompanija
Huntington National Bank
Huntington National Bank Plate

Plate Huntington National Bank kreću se od $64,675 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $200,400 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Huntington National Bank. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $91.5K

Backend softverski inženjer

Дата Сајентист
Median $105K
Продукт Дизајнер
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Информациони Технолог (ИТ)
Median $128K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $200K
Бизнис Аналитичар
$89.6K
Дата Аналитичар
$64.7K
Финансијски Аналитичар
$88.6K
Менаџмент Консултант
$129K
Продукт Менаџер
$137K
Пројект Менаџер
$73K
Продаја
$194K
Сајберсекјурити Аналитичар
$166K
Солушн Архитекта
$139K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Huntington National Bank je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $200,400. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Huntington National Bank je $128,183.

