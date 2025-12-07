Direktorijum kompanija
Human Interest
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Tehničkih Programa

  • Sve Menadžer Tehničkih Programa plate

Human Interest Menadžer Tehničkih Programa Plate

Prosečna Menadžer Tehničkih Programa ukupna kompenzacija in United States u Human Interest kreće se od $176K do $246K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Human Interest. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$189K - $223K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$176K$189K$223K$246K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Menadžer Tehničkih Programa prijavas u Human Interest da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Human Interest, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Tehničkih Programa ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Tehničkih Programa poziciju u Human Interest in United States iznosi $245,700 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Human Interest za Menadžer Tehničkih Programa poziciju in United States je $176,400.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Human Interest

Srodne kompanije

  • Farmers Insurance
  • Guardian Life
  • Susquehanna International Group
  • New York Life Insurance
  • Figure
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/human-interest/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.