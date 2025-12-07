U kompaniji Human Interest, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )