Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in United States u HOVER iznosi $295K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HOVER. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
HOVER
Senior Engineering Manager
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$295K
Nivo
EM5
Osnovna plata
$235K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u HOVER?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u HOVER in United States iznosi $310,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HOVER za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in United States je $285,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za HOVER

