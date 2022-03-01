Direktorijum kompanija
Hipcamp
Hipcamp Plate

Plate Hipcamp kreću se od $168,504 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $907,515 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Hipcamp. Poslednja izmena: 9/5/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $170K
Бизнис Аналитичар
$177K
Дата Сајентист
$175K

Људски Ресурси
$366K
Продукт Дизајнер
$169K
Продукт Менаџер
$212K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$908K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Hipcamp je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $907,515. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Hipcamp je $176,880.

