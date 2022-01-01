Hinge Health Plate

Direktorijum kompanija
Plate Hinge Health kreću se od $48,540 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $353,225 za Продукт Дизајн Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Hinge Health. Poslednja izmena: 9/5/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $175K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $240K
Продукт Менаџер
Median $232K

Бизнис Операције
$142K
Бизнис Операција Менаџер
$147K
Бизнис Аналитичар
$124K
Корпорејт Девелопмент
$271K
Дата Аналитичар
$133K
Дата Сајентист
$271K
Финансијски Аналитичар
$234K
Индустријски Дизајнер
$261K
Информациони Технолог (ИТ)
$75K
Маркетинг
$118K
Маркетинг Операције
$158K
Продукт Дизајнер
$48.5K
Продукт Дизајн Менаџер
$353K
Пројект Менаџер
$116K
УИкс Ресерчер
$207K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Hinge Health, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Hinge Health je Продукт Дизајн Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $353,225. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Hinge Health je $166,550.

