Hinge Health Plate

Plate Hinge Health kreću se od $48,540 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $353,225 za Продукт Дизајн Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Hinge Health. Poslednja izmena: 9/5/2025
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Hinge Health, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
