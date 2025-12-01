Direktorijum kompanija
Highspot
Highspot Analitičar Sajber Bezbednosti Plate

Prosečna Analitičar Sajber Bezbednosti ukupna kompenzacija u Highspot kreće se od $126K do $176K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Highspot. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$135K - $159K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$126K$135K$159K$176K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Highspot, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju u Highspot iznosi $175,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Highspot za Analitičar Sajber Bezbednosti poziciju je $126,000.

Drugi resursi

