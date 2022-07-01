Direktorijum kompanija
Heyday
Heyday Plate

Plate Heyday kreću se od $56,511 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $201,000 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Heyday. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Бизнис Операције
$136K
Бизнис Аналитичар
$197K
Дата Сајентист
$56.5K

Продукт Менаџер
$184K
Регрутер
$191K
Софтверски Инжењер
$201K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Heyday je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Heyday je $187,275.

