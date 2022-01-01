Direktorijum kompanija
Hexaware Technologies
Hexaware Technologies Plate

Plate Hexaware Technologies kreću se od $3,616 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $273,625 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Hexaware Technologies. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $7.2K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Солушн Архитекта
Median $122K
Рачуновођа
$3.6K

Бизнис Операције
$5.3K
Бизнис Аналитичар
$7.3K
Кастомер Сервис
$5.4K
Дата Аналитичар
$21.8K
Дата Сајентист
$10.1K
Финансијски Аналитичар
$15.6K
Информациони Технолог (ИТ)
$79.7K
Маркетинг
$7.5K
Продукт Менаџер
$98.5K
Пројект Менаџер
$121K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$31.3K
Технички Програм Менаџер
$274K
ЧПП

Drugi resursi