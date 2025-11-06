Direktorijum kompanija
HERE Technologies
HERE Technologies Softverski Inženjer Plate u United States

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u HERE Technologies kreće se od $110K po year za L5 do $212K po year za L10. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $120K.

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L5
Software Engineer I(Početni nivo)
$110K
$90K
$20K
$0
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u HERE Technologies?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u HERE Technologies in United States iznosi $213,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HERE Technologies za Softverski Inženjer poziciju in United States je $125,000.

Drugi resursi