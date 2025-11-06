Direktorijum kompanija
HERE Technologies
  Plate
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plate

  Poland

HERE Technologies Softverski Inženjer Plate u Poland

Softverski Inženjer kompenzacija in Poland u HERE Technologies kreće se od PLN 164K po year za L6 do PLN 320K po year za L8. Medijana year kompenzacionog paketa in Poland iznosi PLN 201K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HERE Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L5
Software Engineer I(Početni nivo)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Prikaži 2 Više nivoa
Block logo
+PLN 216K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.6K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u HERE Technologies?

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u HERE Technologies in Poland iznosi PLN 346,386 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HERE Technologies za Softverski Inženjer poziciju in Poland je PLN 185,815.

Drugi resursi