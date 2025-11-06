Softverski Inženjer kompenzacija in Poland u HERE Technologies kreće se od PLN 164K po year za L6 do PLN 320K po year za L8. Medijana year kompenzacionog paketa in Poland iznosi PLN 201K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HERE Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
