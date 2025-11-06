Direktorijum kompanija
HERE Technologies
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Softverski Inženjer Plate u Mumbai Metropolitan Region

Softverski Inženjer kompenzacija in Mumbai Metropolitan Region u HERE Technologies kreće se od ₹3.67M po year za L5 do ₹5.76M po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in Mumbai Metropolitan Region iznosi ₹2.48M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HERE Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L5
Software Engineer I(Početni nivo)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u HERE Technologies?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region iznosi ₹5,755,722 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HERE Technologies za Softverski Inženjer poziciju in Mumbai Metropolitan Region je ₹2,131,084.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za HERE Technologies

Srodne kompanije

  • Applied Systems
  • Lucidworks
  • Pax8
  • Emtec
  • Myers-Holum
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi