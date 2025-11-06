Softverski Inženjer kompenzacija in Mumbai Metropolitan Region u HERE Technologies kreće se od ₹3.67M po year za L5 do ₹5.76M po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in Mumbai Metropolitan Region iznosi ₹2.48M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HERE Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv