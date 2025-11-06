HERE Technologies Softverski Inženjer Plate u Greater Chicago Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Chicago Area u HERE Technologies kreće se od $109K po year za L6 do $188K po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Chicago Area iznosi $120K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HERE Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus L5 Software Engineer I ( Početni nivo ) $ -- $ -- $ -- $ -- L6 Software Engineer II $109K $105K $0 $4.1K L7 Senior Engineer $110K $110K $0 $0 L8 Lead Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Prikaži 2 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

