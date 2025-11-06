Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Chicago Area u HERE Technologies kreće se od $109K po year za L6 do $188K po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Chicago Area iznosi $120K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HERE Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$110K
$110K
$0
$0
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
