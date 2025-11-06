Direktorijum kompanija
HERE Technologies
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Naučnik Podataka Plate u Mumbai Metropolitan Region

Naučnik Podataka kompenzacija in Mumbai Metropolitan Region u HERE Technologies kreće se od ₹3.91M po year za L5 do ₹1.65M po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in Mumbai Metropolitan Region iznosi ₹2.25M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HERE Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Koji su karijerni nivoi u HERE Technologies?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region iznosi ₹17,957,761 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HERE Technologies za Naučnik Podataka poziciju in Mumbai Metropolitan Region je ₹2,102,805.

