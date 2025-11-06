Naučnik Podataka kompenzacija in Mumbai Metropolitan Region u HERE Technologies kreće se od ₹3.91M po year za L5 do ₹1.65M po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in Mumbai Metropolitan Region iznosi ₹2.25M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HERE Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***