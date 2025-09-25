Direktorijum kompanija
HERE Technologies
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

HERE Technologies Дата Сајентист Plate

Дата Сајентист kompenzacija in India u HERE Technologies kreće se od ₹3.93M po year za L5 do ₹1.66M po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹2.26M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HERE Technologies. Poslednje ažuriranje: 9/25/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 6 Više nivoa
₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

