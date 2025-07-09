Direktorijum kompanija
Hepsiburada
Hepsiburada Plate

Plate Hepsiburada kreću se od $21,561 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $71,935 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Hepsiburada. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $33K
Дата Сајентист
$21.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$71.9K

ЧПП

The highest paying role reported at Hepsiburada is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $71,935. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hepsiburada is $33,000.

