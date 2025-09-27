Direktorijum kompanija
Helsing
Prosečna Продукт Менаџер ukupna kompenzacija in United Kingdom u Helsing kreće se od £146K do £205K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Helsing. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

£158K - £184K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
£146K£158K£184K£205K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

£121K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Helsing, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

The highest paying salary package reported for a Продукт Менаџер at Helsing in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £204,572. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Helsing for the Продукт Менаџер role in United Kingdom is £146,123.

