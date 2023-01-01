Direktorijum kompanija
Helsing
Helsing Plate

Plate Helsing kreću se od $166,892 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $254,285 za Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Helsing. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $167K
Продукт Менаџер
$225K
Програм Менаџер
$254K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Helsing, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Helsing je Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $254,285. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Helsing je $225,362.

