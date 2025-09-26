Direktorijum kompanija
HealthStream
  • Plate
  • Дата Аналитичар

  • Sve Дата Аналитичар plate

HealthStream Дата Аналитичар Plate

Medijana Дата Аналитичар kompenzacionog paketa in United States u HealthStream iznosi $72.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HealthStream. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
HealthStream
Data Analyst
Nashville, TN
Ukupno godišnje
$72.5K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$70K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$2.5K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u HealthStream?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

The highest paying salary package reported for a Дата Аналитичар at HealthStream in United States sits at a yearly total compensation of $85,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HealthStream for the Дата Аналитичар role in United States is $72,500.

Drugi resursi