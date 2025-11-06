Direktorijum kompanija
Headway.co Softverski Inženjer Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Headway.co iznosi $260K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Headway.co. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Headway.co
Software Engineer
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$260K
Nivo
Senior
Osnovna plata
$200K
Stock (/yr)
$60.5K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Headway.co, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Headway.co in San Francisco Bay Area iznosi $351,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Headway.co za Softverski Inženjer poziciju in San Francisco Bay Area je $260,480.

