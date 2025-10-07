Direktorijum kompanija
HDFC
HDFC Inženjer podataka Plate

Medijana Inženjer podataka kompenzacionog paketa in India u HDFC iznosi ₹1.61M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HDFC. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Medijanski paket
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹1.61M
Nivo
E3
Osnovna plata
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u HDFC?

₹13.98M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Inženjer podataka poziciju u HDFC in India iznosi ₹2,376,025 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HDFC za Inženjer podataka poziciju in India je ₹1,609,140.

