  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Backend softverski inženjer

  • Greater Dallas Area

HCSC Backend softverski inženjer Plate u Greater Dallas Area

Medijana Backend softverski inženjer kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area u HCSC iznosi $80K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HCSC. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Medijanski paket
company icon
HCSC
Software Engineer
Dallas, TX
Ukupno godišnje
$80K
Nivo
L2
Osnovna plata
$80K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u HCSC?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u HCSC in Greater Dallas Area iznosi $102,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HCSC za Backend softverski inženjer poziciju in Greater Dallas Area je $80,000.

