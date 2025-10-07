Direktorijum kompanija
HCA Healthcare
HCA Healthcare DevOps inženjer Plate

Medijana DevOps inženjer kompenzacionog paketa in United States u HCA Healthcare iznosi $114K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete HCA Healthcare. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Medijanski paket
company icon
HCA Healthcare
DevOps Engineer
Waltham, MA
Ukupno godišnje
$114K
Nivo
L1
Osnovna plata
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za DevOps inženjer poziciju u HCA Healthcare in United States iznosi $160,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u HCA Healthcare za DevOps inženjer poziciju in United States je $110,000.

