Hays Plate

Plate Hays kreću se od $12,902 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $163,439 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Hays. Poslednja izmena: 9/3/2025

$160K

Продаја
Median $118K
Административни Асистент
$35.4K
Дата Сајентист
$91.7K

Графички Дизајнер
$59.3K
Људски Ресурси
$62.7K
Пројект Менаџер
$56.2K
Регрутер
$12.9K
Софтверски Инжењер
$42.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$163K
Солушн Архитекта
$95.9K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Hays je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $163,439. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Hays je $60,967.

