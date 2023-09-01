Direktorijum kompanija
Hashmap
Hashmap Plate

Plate Hashmap kreću se od $145,725 ukupne kompenzacije godišnje za Arhitekta Rešenja na nižem nivou do $235,740 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Hashmap. Poslednja izmena: 11/23/2025

Menadžer Proizvoda
$236K
Arhitekta Rešenja
$146K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Hashmap je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $235,740. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Hashmap je $190,732.

Drugi resursi

