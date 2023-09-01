Hashmap Plate

Plate Hashmap kreću se od $145,725 ukupne kompenzacije godišnje za Arhitekta Rešenja na nižem nivou do $235,740 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Hashmap . Poslednja izmena: 11/23/2025