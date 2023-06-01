Каталог Компанија
Harvest Partners
Harvest Partners Плате

Распон плата Harvest Partners је од $89,445 у годишњој укупној компензацији за Menadžer proizvoda на доњем крају до $241,200 за Kreativni pisac на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Harvest Partners. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Kreativni pisac
$241K
Ljudski resursi
$166K
Konsultant menadžmenta
$169K

Marketing
$157K
Menadžer proizvoda
$89.4K
Menadžer programa
$159K
Regrutер
$159K
Softverski inženjer
$189K
UX istraživač
$148K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Harvest Partners је Kreativni pisac at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $241,200. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Harvest Partners је $158,790.

Остали ресурси