Harvard University
Harvard University UX Istraživač Plate

Prosečna UX Istraživač ukupna kompenzacija in United States u Harvard University kreće se od $35.4K do $51.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Harvard University. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$40.6K - $46.3K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$35.4K$40.6K$46.3K$51.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Harvard University?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UX Istraživač poziciju u Harvard University in United States iznosi $51,542 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Harvard University za UX Istraživač poziciju in United States je $35,381.

