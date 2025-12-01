Direktorijum kompanija
Harvard University
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Harvard University iznosi $54K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Harvard University. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Medijanski paket
company icon
Harvard University
Research Scientist
Cambridge, MA
Ukupno godišnje
$54K
Nivo
L4
Osnovna plata
$54K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Harvard University?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Harvard University in United States iznosi $100,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Harvard University za Softverski Inženjer poziciju in United States je $54,000.

