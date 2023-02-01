Direktorijum kompanija
Happiest Minds
Happiest Minds Plate

Plate Happiest Minds kreću se od $14,388 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $47,338 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Happiest Minds. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $14.4K

Inženjer podataka

Дата Сајентист
$35.8K
Продукт Менаџер
$47.3K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$25.9K
Солушн Архитекта
$36.3K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Happiest Minds je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $47,338. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Happiest Minds je $35,789.

