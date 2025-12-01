Direktorijum kompanija
Hagerty
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

Hagerty Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in United States u Hagerty kreće se od $117K do $164K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Hagerty. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$127K - $154K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$117K$127K$154K$164K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Naučnik Podataka prijavas u Hagerty da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Hagerty?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Naučnik Podataka ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Hagerty in United States iznosi $163,560 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Hagerty za Naučnik Podataka poziciju in United States je $117,030.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Hagerty

Srodne kompanije

  • Coinbase
  • Stripe
  • Lyft
  • Flipkart
  • Netflix
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hagerty/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.