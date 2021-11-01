Direktorijum kompanija
H-E-B
H-E-B Plate

Plate H-E-B kreću se od $36,400 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $235,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u H-E-B. Poslednja izmena: 10/20/2025

Софтверски Инжењер
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Inženjer pouzdanosti sajta

Кастомер Сервис
Median $36.4K
Продукт Дизајнер
Median $89K

Продукт Менаџер
Median $140K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $235K
УИкс Ресерчер
Median $99K
Бизнис Аналитичар
Median $80.3K
Дата Аналитичар
$128K
Дата Сајентист
Median $163K
Графички Дизајнер
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Регрутер
$121K
Продаја
$63.9K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u H-E-B je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $235,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u H-E-B je $124,773.

