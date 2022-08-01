GYANT Plate

Plate GYANT kreću se od $114,055 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Softverskog Inženjerstva na nižem nivou do $124,375 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u GYANT . Poslednja izmena: 11/25/2025