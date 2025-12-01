Direktorijum kompanija
Prosečna Operacije Korisničke Podrške ukupna kompenzacija u Gusto kreće se od $88.3K do $125K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Gusto. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$100K - $119K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$88.3K$100K$119K$125K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
Options

U kompaniji Gusto, Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (1.67% mesečno)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (1.67% mesečno)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (1.67% mesečno)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (1.67% mesečno)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Gusto, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Operacije Korisničke Podrške poziciju u Gusto iznosi $125,350 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Gusto za Operacije Korisničke Podrške poziciju je $88,290.

Drugi resursi

