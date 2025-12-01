Poslovni Analitičar kompenzacija in United States u Gusto iznosi $160K po year za L3. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Gusto. Poslednje ažuriranje: 12/1/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U kompaniji Gusto, Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (1.67% mesečno)
20% stiče se u 3rd-GOD (1.67% mesečno)
20% stiče se u 4th-GOD (1.67% mesečno)
20% stiče se u 5th-GOD (1.67% mesečno)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Gusto, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
