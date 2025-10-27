Direktorijum kompanija
Gupshup
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Gupshup Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in India u Gupshup iznosi ₹2.36M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Gupshup. Poslednje ažuriranje: 10/27/2025

Medijanski paket
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.36M
Nivo
SE2
Osnovna plata
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Bonus
₹281K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Gupshup?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Gupshup in India iznosi ₹4,064,741 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Gupshup za Софтверски Инжењер poziciju in India je ₹2,358,821.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Gupshup

Srodne kompanije

  • Zimperium
  • DataArt
  • Radisys
  • Verifone
  • InMobi
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi