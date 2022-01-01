Каталог Компанија
Распон плата GSK је од $6,733 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $392,700 за Menadžer projekta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније GSK. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $177K
Naučnik podataka
Median $86.1K
Administrativni asistent
$71.7K

Biomedicinski inženjer
$169K
Menadžer poslovnih operacija
$28.8K
Poslovni analitičar
$28.2K
Inženjer kontrole
$91.3K
Korisnička podrška
$36.1K
Menadžer nauke o podacima
$60.3K
Finansijski analitičar
$65.3K
Informatičar (IT)
$59.7K
Konsultant menadžmenta
$114K
Marketing
$248K
Marketinške operacije
$75.9K
Dizajner proizvoda
$55.4K
Menadžer proizvoda
$60.5K
Menadžer programa
$129K
Menadžer projekta
$393K
Regrutер
$80.6K
Regulatorni poslovi
$97.8K
Prodaja
$6.7K
Analitičar sajber bezbednosti
$105K
Menadžer softverskog inženjerstva
$86.1K
Arhitekta rešenja
$161K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у GSK је Menadžer projekta at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $392,700. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у GSK је $83,329.

