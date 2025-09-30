Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Технички Програм Менаџер

  • Sve Технички Програм Менаџер plate

  • Greater Dallas Area

Grid Dynamics Технички Програм Менаџер Plate u Greater Dallas Area

Технички Програм Менаџер kompenzacija in Greater Dallas Area u Grid Dynamics iznosi $159K po year za T3. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Dallas Area iznosi $155K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grid Dynamics. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
Junior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior TPM
$159K
$154K
$0
$5K
T4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Grid Dynamics, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Uključeni Nazivi

Menadžer tehničkih projekata

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Технички Програм Менаџер poziciju u Grid Dynamics in Greater Dallas Area iznosi $175,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Grid Dynamics za Технички Програм Менаџер poziciju in Greater Dallas Area je $155,000.

