Direktorijum kompanija
Grid Dynamics
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Warsaw Metropolitan Area

Grid Dynamics Софтверски Инжењер Plate u Warsaw Metropolitan Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Warsaw Metropolitan Area u Grid Dynamics kreće se od PLN 83.2K po year za T1 do PLN 389K po year za T4. Medijana year kompenzacionog paketa in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 305K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grid Dynamics. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

PLN 600K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Grid Dynamics, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

DevOps inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Grid Dynamics in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 388,807 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Grid Dynamics za Софтверски Инжењер poziciju in Warsaw Metropolitan Area je PLN 304,749.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Grid Dynamics

Srodne kompanije

  • EPAM Systems
  • ThoughtWorks
  • Alight Solutions
  • Bentley Systems
  • ISG
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi