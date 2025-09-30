Софтверски Инжењер kompenzacija in Warsaw Metropolitan Area u Grid Dynamics kreće se od PLN 83.2K po year za T1 do PLN 389K po year za T4. Medijana year kompenzacionog paketa in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 305K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grid Dynamics. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Grid Dynamics, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv