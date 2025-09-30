Софтверски Инжењер kompenzacija in Krakow Metropolitan Area u Grid Dynamics kreće se od PLN 78.9K po year za T1 do PLN 281K po year za T4. Medijana year kompenzacionog paketa in Krakow Metropolitan Area iznosi PLN 227K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grid Dynamics. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
PLN 78.9K
PLN 78.9K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367.2
T4
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Grid Dynamics, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
