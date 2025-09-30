Direktorijum kompanija
Grid Dynamics
  Greater Hyderabad Area

Grid Dynamics Софтверски Инжењер Plate u Greater Hyderabad Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Hyderabad Area u Grid Dynamics kreće se od ₹1.15M po year za T1 do ₹2.85M po year za T3. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Hyderabad Area iznosi ₹2.19M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grid Dynamics. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Početni nivo)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Grid Dynamics, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Grid Dynamics in Greater Hyderabad Area iznosi ₹2,845,762 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Grid Dynamics za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Hyderabad Area je ₹2,191,834.

