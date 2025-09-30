Direktorijum kompanija
Grid Dynamics
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

  • San Francisco Bay Area

Grid Dynamics Дата Сајентист Plate u San Francisco Bay Area

Дата Сајентист kompenzacija in San Francisco Bay Area u Grid Dynamics iznosi $130K po year za T2. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $130K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grid Dynamics. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Grid Dynamics, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



The highest paying salary package reported for a Дата Сајентист at Grid Dynamics in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $130,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
Drugi resursi