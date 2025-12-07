Direktorijum kompanija
Greytip Software
Greytip Software Menadžer Proizvoda Plate

Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in India u Greytip Software kreće se od ₹1M do ₹1.45M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Greytip Software. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$12.9K - $15K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$11.4K$12.9K$15K$16.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Greytip Software?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Greytip Software in India iznosi ₹1,452,337 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Greytip Software za Menadžer Proizvoda poziciju in India je ₹1,000,770.

Drugi resursi

