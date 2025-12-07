Direktorijum kompanija
Prosečna Arhitekta Rešenja ukupna kompenzacija in United States u Gremlin kreće se od $209K do $298K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Gremlin. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$240K - $281K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$209K$240K$281K$298K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Gremlin?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta Rešenja poziciju u Gremlin in United States iznosi $298,350 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Gremlin za Arhitekta Rešenja poziciju in United States je $209,100.

Drugi resursi

