Direktorijum kompanija
Greenway Health
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

Greenway Health Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Prosečna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna kompenzacija in India u Greenway Health kreće se od ₹4.65M do ₹6.6M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Greenway Health. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$60.1K - $71.1K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$52.9K$60.1K$71.1K$75.1K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Menadžer Softverskog Inženjerstva prijavas u Greenway Health da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Greenway Health?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Greenway Health in India iznosi ₹6,596,043 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Greenway Health za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in India je ₹4,645,908.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Greenway Health

Srodne kompanije

  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • Avtex
  • HealthEdge
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/greenway-health/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.