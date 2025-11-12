Direktorijum kompanija
Medijana Ful-stek softverski inženjer kompenzacionog paketa in United States u Greenhouse Software iznosi $190K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Greenhouse Software. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Medijanski paket
company icon
Greenhouse Software
Software Engineer
Oklahoma City, OK
Ukupno godišnje
$190K
Nivo
Senior II
Osnovna plata
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Greenhouse Software?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ful-stek softverski inženjer poziciju u Greenhouse Software in United States iznosi $237,900 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Greenhouse Software za Ful-stek softverski inženjer poziciju in United States je $165,000.

