Prosečna Finansijski Analitičar ukupna kompenzacija in United Kingdom u Green Street kreće se od £97.7K do £137K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Green Street. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$142K - $172K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$131K$142K$172K$184K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Green Street?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u Green Street in United Kingdom iznosi £136,549 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Green Street za Finansijski Analitičar poziciju in United Kingdom je £97,703.

