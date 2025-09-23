Direktorijum kompanija
Great Minds
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

Great Minds Продукт Менаџер Plate

Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in United States u Great Minds iznosi $168K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Great Minds. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
Great Minds
Product Manager
hidden
Ukupno godišnje
$168K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$144K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24.5K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Great Minds?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ЧПП

The highest paying salary package reported for a Продукт Менаџер at Great Minds in United States sits at a yearly total compensation of $187,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Great Minds for the Продукт Менаџер role in United States is $168,480.

Drugi resursi