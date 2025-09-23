Direktorijum kompanija
Great Learning
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Great Learning Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in India u Great Learning iznosi ₹1.65M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Great Learning. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.65M
Nivo
L1
Osnovna plata
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Great Learning?

₹13.98M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Софтверски Инжењер ni Great Learning in India joko ni apapọ isanwo ọdun ti ₹3,200,018. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Great Learning fun ipa Софтверски Инжењер in India ni ₹1,562,134.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Great Learning

Srodne kompanije

  • DoorDash
  • Stripe
  • Square
  • Flipkart
  • PayPal
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi